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DİYARBAKIR'DAN ÜZÜCÜ HABERLER GELDİ


DİYARBAKIR'DAN ÜZÜCÜ HABERLER GELDİ
Tarih : 02 Mayıs 2016, 15:13
Puan Ver : Diyarbakır'dan Üzücü Haberler Geldi(9/10)10


Dün Gaziantep ve Diyarbakır'dan çok üzücü son dakika haberi geldi. Teröristler sabah Gaziantep Emniyetine, gece Dicle Jandarma Komutanlığı'na bombalı araçla saldırdı. Gaziantep Emniyeti önündeki bariyerleri aşan bombalı araç patlamış, 2 polis şehit olmuş, 19 kişi yaralanmıştı. Akşam saatlerinde bu kez Diyarbakır'dan acı haber geldi.  Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından İlçe Jandarma Komutanlığı'na bombalı araçla saldırı düzenlendi. Hain saldırıda 1 asker şehit olduğu, aralarında çocukların da bulunduğu 23 kişi yaralandı. Hain saldırının ardından teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.



Öte yandan, Hani ilçesinden yola çıkan takviye ekiplere teröristlerin yolda pusu kurduğu öğrenildi. Dicle-Hani karayolunda saldırıya uğrayan polis aracında Hani İlçe Emniyet Amiri ve 2 polisin yanı sıra bir de kadın hakimin yaralandığı belirlendi.








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