DİYARBAKIR'DAN SON DAKİKA GELİŞMESİ !
Diyarbakır'daki saldırıdan bir son dakika haberi… Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün içerisinde bulunduğu eski emniyet müdürlüğü binasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Diyarbakır Valiliği saldırıyı PKK'nın üstlendiğini açıkladı. Başbakan Binali Yıldırım, Diyarbakır'da emniyete düzenlenen bombalı saldırıda 2'si polis 8 kişinin şehit olduğunu, 100'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan biri daha hayatını kaybedince şehit sayısı 9'a yükseldi.
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