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DİYARBAKIR'DAN KAHREDEN HABER! 4 ŞEHİT


DİYARBAKIR'DAN KAHREDEN HABER! 4 ŞEHİT
Tarih : 28 Ocak 2016, 09:24
Puan Ver : Diyarbakır'dan Kahreden Haber! 4 Şehit(10/10)9


Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde bugün PKK'lılarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada Yüzbaşı Yiğit Can Çiğa, Astsubay Üstçavuş Özgür Erdoğan ile Uzman Çavuş Osman Ateş'in şehit olmasının ardından,  keskin nişancı tüfeği Kanas ile vurulan ve ağır yaralanan komiser tedavi altında bulunduğu Diyarbakır Asker Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu.

 

Sur'da bugün çatışmalarda şehit olanların sayısı 3'ü asker, 1'i komiser olmak üzere 4'e yükseldi. Saldırılarda yaralanan 3 asker ile 1 polisin tedavileri ise sürüyor.

 

KAYSERİ 1. KOMANDO TUGAYINDAN GİTMİŞLERDİ...

 

Kayseri 1'inci Komando Tugayı'ndan geçici görevle Diyarbakır'a giden şehitler Yüzbaşı Can Çiğa'nın Mersin'de, Astsubay Üstçavuş Özgür Erdoğan'ın İzmir'de ve Uzman Çavuş Osman Ateş'in Tokat'ta oturan ailelerine oğullarının şehit düştüğü haberi verildi.

 

MERSİN... 2 AY ÖNCE BABA OLMUŞTU

 

Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan 33 yaşındaki Piyade Yüzbaşı Yiğit Can Çiğa'nın Mersin'deki baba evine ateş düştü. Şehidin 2 ay önce Ahsen adında bir kızının dünyaya geldiği belirtildi. Şehit yüzbaşının merkez Mezitli İlçesi'nin Viranşehir Mahallesi'nde yaşayan babası Yaşar ve annesi Ayla Çiğa'ya acı haberi vermeye giden Merkez Komutanı Albay Ekrem Özer ve beraberindeki askeri yetkililer, aileyi evde bulamadı. Dışarıda olduğu belirlenen aile bir gerekçeyle eve çağırıldı. Ailenin, eve geldiğinde oğullarının şehit olduğunu anlamaması için askeri araçlar, ambulans ve askeri yetkililer sitenin önünden uzaklaştırıldı. Yaklaşık 1 saat sonra eve gelen 2 çocuklu anne- babaya acı haberin verilmesiyle birlikte sağlık ekipleri de eve girdi. Asker ve polisler 7'nci kattaki şehit evinin balkonuna Türk bayrağı asarken, şehit haberini alan bazı komşular da balkonlarını bayraklarla donattı. Ayrıca sitenin girişinde inzibatlar nöbet tuttu.

 








Etiketler: Diyarbakır  Dan  Kahreden  Haber  4  Şehit    haber

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