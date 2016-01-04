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DİYARBAKIR'DAN BİR ACI HABER DAHA


DİYARBAKIR'DAN BİR ACI HABER DAHA
Tarih : 04 Ocak 2016, 14:00
Puan Ver : Diyarbakır'dan Bir Acı Haber Daha(5/10)3


Sur İlçesi'nde hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması ve PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için sokağa çıkma yasağıyla birlikte çatışmalar da yoğun bir şekilde devam ediyor. Devam eden operasyonlarda bu sabah, teröristlerin keskin nişancı tüfeği Kanas ile açtığı ateşle, Özel Harekat Polisi Musa Yüce ağır yaralandı. Yaralı Yüce, tedavi için kaldırıldığı Diyarbakır Asker Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.



Sur'da -10 dereceye rağmen operasyon ve çatışma



 



DİYARBAKIR'da sokağa çıkma yasağının sürdüğü merkez Sur İlçesi'nde güvenlik güçlerinin sıfırın altında 10 derece altında devam ettirdiği operasyonlar, sürdürülürken Gazi Caddesi üzerinde bulunan esnaftan bazıları, kepenk açmadı.



Sur İlçesi'ndeki 6 mahallede sokağa çıkma yasağı devam ederken, güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonlar da, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 olmasına rağmen devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren özellikle Fatihpaşa ile Hasırlı Mahalleleri'nde yoğunlaşırken, çatışmalar sırasındaki silah ve patlama sesleri kilometrelerce öteden duyuluyor. Yasağın kaldırıldığı Gazi Caddesi'nde bazı esnaf bugün yine işyerlerini açmadı. Çatışmaların çıktığı mahallelere çıkan sokakların başında bulunan işyerlerini açmayan esnaf, tedirgin olduklarını, her an roket, havan mermisi ya da kurşun isabet etmesi ihtimali üzerine korktuklarını, bu yüzden kepenk açmadıklarını söyledi.








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