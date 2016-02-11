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DİYARBAKIR'DAN ACI HABER: ÜÇ ASKER ŞEHİT


DİYARBAKIR'DAN ACI HABER: ÜÇ ASKER ŞEHİT
Tarih : 11 Şubat 2016, 09:25
Puan Ver : Diyarbakır'dan Acı Haber: Üç Asker Şehit(8/10)10


Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında dün çıkan çatışmada yaralanan ve hastaneye kaldırılan üç asker şehit oldu. Dün şehit olan Afyonkarahisar'ın Dinar İlçesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Osman Öz ile Adana'nın Karaisalı İlçesi nüfusuna kayıtlı 26 yaşındaki uzman onbaşı Kadir Genç'ten sonra bu sabah bir acı haber daha geldi.



Diyarbakır'ın 6 mahallesinde sokağa çıkma yasağı süren merkez Sur İlçesi'nde güvenlik güçlerinin hendekleri kapatmak, barikatları kaldırmak ve PKK'lıları etkisiz hale getirmek için operasyonları sürüyor.



Dünkü operasyonlar sırasında PKK'lıların keskin nişancı tüfeği Kanas ile açtığı ateş sonucu bir asker, çatışma ve meydana gelen patlamada ise 3 asker yaralandı. Yaralı askerler Diyarbakır Asker Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralı askerlerden durumu ağır olan Uzman Çavuş Osman Öz, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.








Etiketler: Diyarbakır  Dan  Acı  Haber  Üç  Asker  Şehit    haber

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