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DİYARBAKIR'DAN ACI HABER GELDİ


DİYARBAKIR'DAN ACI HABER GELDİ
Tarih : 16 Ocak 2016, 11:35
Puan Ver : Diyarbakır'dan Acı Haber Geldi(5/10)5


Genelkurmay Başkanlığı, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde devam eden operasyonlarda yaralanarak hastaneye kaldırılan 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.



Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 15 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır ili Sur ilçesinde gün boyu devam eden operasyonlar esnasında, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan silahlı saldırılar sonucunda biri ağır olmak üzere sekiz askerin yaralandığı belirtilerek, "Ağır yaralanan kahraman silah arkadaşımız kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 16 Ocak 2016 saat 01.00'de şehit olmuştur. Diğer yaralı yedi kahraman silah arkadaşımızın hayati tehlikeleri bulunmayıp, tedavilerine devam edilmektedir" denildi.



Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz" ifadesi kullanıldı.








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