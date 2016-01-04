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DİYARBAKIR'DAN ACI HABER: 1 ŞEHİT


DİYARBAKIR'DAN ACI HABER: 1 ŞEHİT
Tarih : 04 Ocak 2016, 08:59
Puan Ver : Diyarbakır'dan Acı Haber: 1 Şehit(5/10)7


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Genelkurmay Başkanlığı, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki operasyonda bir askerin şehit olduğunu açıkladı.



TSK'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"03 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır ili Sur ilçesinde devam eden operasyonda saat 22.25'te, bir kahraman silah arkadaşımız ağır şekilde yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz."








Etiketler: Diyarbakır  Dan  Acı  Haber  1  Şehit    haber

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