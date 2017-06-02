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diyarbakır'daki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı!

DİYARBAKIR'DAKİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI!

Diyarbakır'ın Lice, Hani, Kocaköy ve Dicle ilçelerine bağlı 43 kırsal mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Tarih : 02 Haziran 2017, 12:46
Puan Ver : Diyarbakır'daki Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı!(8/10)7


Valilikten yapılan açıklamada, Lice, Hani, Kocaköy ve Dicle  ilçelerinin kırsalında, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu  değerlendirilenler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce  kullanılan sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip  edilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği anımsatıldı.



Açıklamada, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların  zarar görmemesi amacıyla Lice'nin Ecemiş, Birlik, Şenlik, Abalı, Erginköy,  Daralan, Duruköy, Çeper, Güçlü ve Gökçe, Hani'nin Kaledibi, Topçular, Çukurköy,  Kuyular, Abacılar, Akçayurt, Yukarıturalı, Uzunlar, Serenköy, Gömeç, Kalaba,  Kırım, Yayvan, Soylu, Çardaklı, Sergen, Okurköy, Gürbüz, Anıl, Süslü ve Belen,  Kocaköy'ün Şaklat ve Yazıköy ile Dicle'nin Meydanköy, Sergenli, Dedeköy, Bademli,  Döğer, Arıköy, Tepe, Başköy, Değirmenli ve Kelekçi mahalleleri ile mezralarında  30 Mayıs'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının saat 11.00 itibarıyla kaldırıldığı  belirtildi.



 



kaynak:milliyet








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