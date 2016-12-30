Fenerbahçe'den Lens İçin Müthiş Teklif
Türkiye'nin En Büyüğü Geliyor! Geri Sayım Başladı...
Acun Ilıcalı Survivor 2017 Kadrosunu Açıkladı
Diyarbakır'daki Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı
Rusya: 'beyaz Saray'a Uygun Bir Cevap Geliyor'
Bugün Hangi İl Ve İlçelerde Okullar Tatil Edildi?
Mersin'de Otomobil Yolda Açılan Çukura Düştü
Avm'lerde Yeni Dönem Başlıyor!
Yılın Son Zammı Geliyor! Pompada...
Gazprom'dan Flaş Türk Akımı Açıklaması!
Tırnaklarınızda Hafif Mavilik Ya Da Morluk Varsa…
Beşiktaş'a Yeni Aday!
Şarkıcı Emrah Yeni Yatırımı İçin Harekete Geçti
Şimşek Yüklü Bulutlar! Sınır Dışına Misilleme...
Adana'da Sıcak Saatler: 600 Polis Operasyonda
Başkentte Yoğun Kar Yağışı Trafiği Aksattı
Hava Şartları Elektrikleri De Kesti! Tam 13 İlçede...
İto Başkanı Çağlar: İşverene 100 Tl'lik Destek Devam Etmeli
Rıza Çalımbay 2 Yabancı Futbolcunun Biletini Kesti
Tsk: Tunceli Dağları Dhkp-C'den Tamamen Temizlendi

diyarbakır'daki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

DİYARBAKIR'DAKİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI

Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerine bağlı 11 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Tarih : 30 Aralık 2016, 10:44
Puan Ver : Diyarbakır'daki Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı(8/10)6


Valilikten yapılan açıklamada, Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri kırsalında faaliyet yürüten, aralarında elebaşıların da bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerinin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği bildirildi.



Açıklamada, operasyon yapılan bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 28 Aralık'ta Lice'ye bağlı Kayacık, Ortaç, Yalaza, Bağlan, Çavundur, Dolunay ve Kabakaya, Hazro'ya bağlı Çitlibahçe, Sarıerik ve Ormankaya ile Kocaköy'e bağlı Boyunlu mahallelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının saat 05.00'ten itibaren sona erdiği kaydedildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Diyarbakır  Daki  Sokağa  Çıkma  Yasağı  Kaldırıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER