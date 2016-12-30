DİYARBAKIR'DAKİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI
Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerine bağlı 11 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri kırsalında faaliyet yürüten, aralarında elebaşıların da bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerinin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği bildirildi.
Açıklamada, operasyon yapılan bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 28 Aralık'ta Lice'ye bağlı Kayacık, Ortaç, Yalaza, Bağlan, Çavundur, Dolunay ve Kabakaya, Hazro'ya bağlı Çitlibahçe, Sarıerik ve Ormankaya ile Kocaköy'e bağlı Boyunlu mahallelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının saat 05.00'ten itibaren sona erdiği kaydedildi.
kaynak:sabah
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