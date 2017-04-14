DİYARBAKIR'DAKİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Diyarbakır'ın Lice, Kocaköy ve Hazro ilçesine bağlı 14 kırsal mahallede, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 13 Nisan'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Lice, Kocaköy ve Hazro ilçesine bağlı 14 kırsal mahallede, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 13 Nisan'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Lice, Kocaköy ve Hazro kırsalında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, örgüt mensuplarınca kullanılan sığınak, barınak, depo alanları, uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.
kaynak:haberler
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