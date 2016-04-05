Diyarbakır'da geçen perşembe günü polis servis midibüsüne PKK'lı teöristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği ve 7 polisin şehit olduğu saldırıda ağır yaralanan ve hastanede tedavi altında bulunan komiser yardımcısı Tamer Aktaş da bugün şehit oldu.



Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi, Bağcılar Mahallesi'nde PKK'lılar perşembe akşamı bomba tuzakladıkları otomobili zırhlı polis servis midibüsü geçerken uzaktan kumanda ile infilak ettirdi. Saldırıda polis memurları Alper Zor, Necdet Alıcı, Fatih Mehmet Ertuğrul, Mustafa Yiğitalp, Serkan Talan, Mustafa Karakaya ve İlyas Kaygusuz şehit olurken, 13'ü polis 30 kişi de yaralandı.







Yaralılar arasında bulunan ve Diyarbakır Asker Hastanesi'nde tedavi altında bulunan komiser yardımcısı Tamer Aktaş da bugün şehit oldu. Saldırıda şehit olan polis sayısı da 8'e yükseldi.







Gümüşhane nüfusuna kayıtlı evli ve 1 çocuk babası olan şehit komiser yardımcısı Tamer Aktaş, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketine uğurlanacak.