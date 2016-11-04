DİYARBAKIR'DAKİ PATLAMAYA GEÇİCİ YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından, Başbakanlığın yazısı ile Diyarbakır Bağlar'daki patlamaya ilişkin geçici yayın yasağı getirildiği bildirildi.
Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 7'nci maddesinde "Milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının muhtemel olduğu durumlarda" geçici yayın yasağı getirilebileceğinin öngörüldüğü ifade edildi.
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