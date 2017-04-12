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DİYARBAKIR'DAKİ PATLAMA İLE İLGİLİ DEHŞETE DÜŞÜREN DETAY!


DİYARBAKIR'DAKİ PATLAMA İLE İLGİLİ DEHŞETE DÜŞÜREN DETAY!
Tarih : 12 Nisan 2017, 14:31
Puan Ver : Diyarbakır'daki Patlama İle İlgili Dehşete Düşüren Detay!(8/10)8


Teröristlerin kazdıkları tünel ile emniyet yerleşkesinde bulunan binaların altına kadar geldikleri ve tünele patlayıcı yerleştirmeye başladıkları belirtildi. Güvenlik kaynakları tünelin tamamen patlayıcılarla doldurulduktan sonra saldırının gerçekleştirileceğinin tahmin edildiğini ancak dünkü patlamanın plansız yaşanması üzerine bu hain saldırının asıl hedefine ulaşamadığını söyledi.








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