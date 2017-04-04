Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

diyarbakır'daki operasyon başarıyla tamamlandı

DİYARBAKIR'DAKİ OPERASYON BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Diyarbakır'ın Hani ve Kocaköy ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen, "Bayrak-45 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Karaman Operasyonu" başarıyla tamamlandı. Operasyonda 156 kilogram esrar, 2 uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.

Tarih : 04 Nisan 2017, 10:20
Puan Ver : Diyarbakır'daki Operasyon Başarıyla Tamamlandı(8/10)5


Hani ve Kocaköy kırsalında güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyon başarıyla sona erdi.



Valilikten yapılan açıklamada, Hani ilçesinin doğusu ile Kocaköy ilçesinin kuzeyinde 1 Nisan'da saat 07.00'den itibaren başlatılan "Bayrak-45 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Karaman Operasyonu"nun 3 Nisan'da tamamlandığı bildirildi.



Operasyonda, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, ruhsatsız av tüfeği, 2 telsiz, 24 av tüfeği fişeği, 6 kütüklük, 4 terörist kıyafeti, tablet bilgisayar, cep telefonu ve örgütsel doküman ile 156 kilogram kubar esrarın ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, ele geçirilen silah, mühimmat ve uyuşturucunun cumhuriyet savcısının talimatıyla muhafaza altına alındığı belirtildi.



 



kaynak:yenişafak








Etiketler: Diyarbakır  Daki  Operasyon  Başarıyla  Tamamlandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER