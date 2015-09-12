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diyarbakır'daki hain saldırıda ölü sayısı 2'ye çıktı

DİYARBAKIR'DAKİ HAİN SALDIRIDA ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTI

Diyarbakır'da bir lokantada çorba içen polislere uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenen saldırıda ölü sayısı 2'ye çıktı.

Tarih : 12 Eylül 2015, 09:38
Puan Ver : Diyarbakır'daki Hain Saldırıda Ölü Sayısı 2'ye Çıktı(5/10)7


Olayda bir vatandaş hayatını kaybederken, 1 vatandaş ağır 3 polis yaralandı. Yaralı vatandaş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken ölü sayısı 2'ye yükseldi.








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