DİYARBAKIR'DAKİ HAİN SALDIRIDA ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTI
Diyarbakır'da bir lokantada çorba içen polislere uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenen saldırıda ölü sayısı 2'ye çıktı.
Olayda bir vatandaş hayatını kaybederken, 1 vatandaş ağır 3 polis yaralandı. Yaralı vatandaş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken ölü sayısı 2'ye yükseldi.
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