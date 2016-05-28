

Diyarbakır'da "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY)" yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı.







Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında 25 Mayıs'ta terör örgütüne finans sağlayanların yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda 5 zanlının gözaltına alındığı anımsatıldı.







Savcılıktaki ifadelerinin ardından 4 zanlının tutuklama, birinin ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakılması talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldığı belirtilen açıklamada, "Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince H.E. ve M.Ş.E'nin Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 4. maddesi kapsamındaki eylemleri iddiasından tutuklanması, V.E, V.P. ve H.S. hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.







Soruşturma kapsamında daha önce Kimse Yok mu Derneği Diyarbakır Şubesi ve özel yurtta arama yapılmış, derneğin gelir gider kayıtları ile defterlerine el konulmuş, bilgisayarların hard disk imajları alınmıştı.