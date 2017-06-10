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DİYARBAKIR'DAKİ DEV OPERASYONDA ÖNEMLİ GELİŞME!


DİYARBAKIR'DAKİ DEV OPERASYONDA ÖNEMLİ GELİŞME!
Tarih : 10 Haziran 2017, 11:55
Puan Ver : Diyarbakır'daki Dev Operasyonda Önemli Gelişme!(5/10)6


Diyarbakır'ın 6 ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilen 7 sığınak kullanılamaz hale getirildi.



VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI



Valilikten yapılan açıklamaya göre, 6 ilçe 104 köy ve mezralarında toplam bin 528 kilometrekarelik alanda aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilenleri etkisiz hale getirmek, teröristlerle uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, saklanan uyuşturucuları ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek, bölgedeki iş birlikçiler ve aranan zanlıları yakalamak amacıyla 28 Mayıs'ta saat 22.00'den itibaren başlatılan "Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu" devam ediyor.



5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Operasyonda, 18 komando taburu, bin 200 polis özel harekat personeli ve bin 457 güvenlik korucusu olmak üzere 10 bin 47 güvenlik personel yer alırken, dün adli makamlardan alınan kararlara istinaden 5 köy ve mezrasında 82 ev ve eklentilerinde arama yapıldı, 5 kişi gözaltına alındı.



 



kaynak:sabah








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