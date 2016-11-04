DİYARBAKIR'DAKİ BOMBALI SALDIRIYI O ÖRGÜT ÜSTLENDİ!
Diyarbakır'daki saldırıdan bir son dakika haberi… Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün içerisinde bulunduğu eski emniyet müdürlüğü binasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda şehit sayısı 2'ye yükseldi. Yaralılardan bir gözünü kaybeden 1 bebeğin ambulans uçakla Ankara' ya sevk edildiği bildirildi.. Diyarbakır Valiliği saldırıyı PKK'nın üstlendiğini açıkladı.
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