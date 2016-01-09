DİYARBAKIR'DAKİ BAZI BELEDİYELER HAKKINDA SORUŞTURMA
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK mensuplarına yardım ettikleri gerekçesiyle Diyarbakır'daki bazı ilçe belediyeleri hakkında başlatılan soruşturma kapsamında birçok iş makinesi ve araca el konuldu.
Teröristlerin Diyarbakır'ın Sur ve Silvan ilçeleri dahil birçok noktada hendek kazması, barikat kurması ve sokaklara patlayıcı yerleştirmesi bölge halkını mağdur ediyor.
Başsavcılık, örgüt mensuplarına yardım ettikleri gerekçesiyle Diyarbakır'a bağlı 6 ilçe belediyesi hakkında hakkında soruşturma başlattı.
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