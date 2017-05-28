DİYARBAKIR'DAKİ 59 KÖYDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Valilikten yapılan açıklamada, Lice, Hazro, Kocaköy ve Dicle ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen örgüt mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek amacıyla operasyon düzenleneceği bildirildi.
Operasyon bölgelerinde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince sokağa çıkma yasağı ilan edildiği aktarıldı.
kaynak:hurriyet
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