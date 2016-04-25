O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

diyarbakır'da yps'nin sözde il sorumlusu yakalandı

DİYARBAKIR'DA YPS'NİN SÖZDE İL SORUMLUSU YAKALANDI

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın sözde YPS il sorumlusu yakalandı.​ Zanlının, terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki kamplarında eğitim aldığı, bombalı saldırıları organize etmek için kente geldiği belirlendi.

Tarih : 25 Nisan 2016, 14:35
Puan Ver : Diyarbakır'da Yps'nin Sözde İl Sorumlusu Yakalandı(8/10)6


Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın sözde YPS il sorumlusu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki kamplarında eğitim aldığı, bombalı saldırıları organize etmek için kente geldiği belirlenen sözde YPS il sorumlusu Emrah Durmaz (23) gözaltına alındı.



Terör örgütünün, vatandaşlardan sözde "vergilendirme" adı altında aldığı yüklü miktardaki parayla yakalanan Durmaz, işlemlerinin ardından savcılığa çıkarıldı.



Durmaz, tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece, "silahlı terör örgütü üyesi" olmak suçundan cezaevine gönderildi.








Etiketler: Diyarbakır  Da  Yps  Nin  Sözde  İl  Sorumlusu  Yakalandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER