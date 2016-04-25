DİYARBAKIR'DA YPS'NİN SÖZDE İL SORUMLUSU YAKALANDI
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın sözde YPS il sorumlusu yakalandı. Zanlının, terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki kamplarında eğitim aldığı, bombalı saldırıları organize etmek için kente geldiği belirlendi.
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın sözde YPS il sorumlusu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki kamplarında eğitim aldığı, bombalı saldırıları organize etmek için kente geldiği belirlenen sözde YPS il sorumlusu Emrah Durmaz (23) gözaltına alındı.
Terör örgütünün, vatandaşlardan sözde "vergilendirme" adı altında aldığı yüklü miktardaki parayla yakalanan Durmaz, işlemlerinin ardından savcılığa çıkarıldı.
Durmaz, tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece, "silahlı terör örgütü üyesi" olmak suçundan cezaevine gönderildi.
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