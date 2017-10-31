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Diyarbakır'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 23 Yaralı

DİYARBAKIR'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 23 YARALI

Diyarbakır'da Kocaköy seferi yapan Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü devrildi. Kazada 2'si ağır 23 kişi yaralandı.

Tarih : 31 Ekim 2017, 18:50
Puan Ver : Diyarbakır'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 23 Yaralı(5/10)1

Diyarbakır'da Kocaköy seferi yapan Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsünün, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıkıp devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

23 KİŞİ YARALANDI

Kaza, Sur ilçesi Diyarbakır-Kocaköy yolu Mermer Karakolu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır istikametine gelmekte olan Büyükşehir Belediyesine ait 21 NA 769 plakalı otobüs, sürücüsünün mucurlu yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yöne geçerek, yan yattı. Kazada, araçta bulunan 23 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Otobüs, kaza mahallinden vinçle kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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