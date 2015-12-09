

Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi'nde 6 mahalle, bir cadde ve Dağkapı Meydanı'nda uygulanan sokağa çıkma yasağı bugün 7'inci gününe girerken, PKK'lıların kazdığı hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılması için başlatılan helikopter destekli operasyonlar da aralıksız devam ediyor. Operasyon kapsamında ilçede zaman zaman çatışmalar şiddetleniyor. Bugün öğleden sonra ilçeden sık sık gelen silah ve patlama sesleri kentin bir çok noktasından duyulurken, çatışmaların yaşandığı bölgelerden dumanların yükseldiği görüldü.







Süren çatışmalar nedeniyle Sur'da yaşayan bazı vatandaşların telefonlarla polisi arayarak, bölgeden çıkmak için yardım istediği belirtildi. Polis, evlerinden çıkmak isteyen vatandaşları zırhı araçlarla ilçe dışına çıkardı. Bugün yaşanan çatışmalar sırasında 1 kişinin öldüğü öğrenildi. Polis, yetkilileri Sur'da sürdürülen operasyonlarda bugüne kadar 10 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini söyledi.