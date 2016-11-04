

Merkez Bağlar ilçesinde sabah Aydın Arslan Bulvarı'nda Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binasına yakın bir noktada, PKK'lı teröristlerce bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu 2 polis şehit oldu, 6 kişi hayatını kaybetti, 100'ü aşkın kişi de yaralandı. Olay bölgesinde hasarı az olan esnaf, kendi imkanıyla iş yerini onarırken, hasarı ağır olanlar ise tespit çalışmasını bekliyor. Evlerinin duvarları yıkılan bazı aileler, evlerinden çıkarttıkları eşyalarını araçlara yükleyerek yakınlarının evlerine taşıdı. Öte yandan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, patlamanını olduğu yerde temizlik yapıyor.







Korkunç bir manzaraydı



Patlamada ev ve iş yerleri zarar gören vatandaşlar, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi. Esnaf Ayetullah Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işçisinin kendisini telefonla aradığını ve patlamadan dolayı dükkanın zarar gördüğünü söylediğini belirtti. İş yerine geldiğinde vahim bir görüntü ile karşılaştığını dile getiren Tekin, "Korkunç bir manzaraydı, herkes şoktaydı. Ben de yaralılara yardımcı olmaya çalıştım. Bir kadını molozların arasından çıkardık." dedi. PKK'lı teröristlerin sürekli sivilleri hedef aldığına işaret eden Tekin, şöyle konuştu: "Allah'ın, peygamberlerin, meleklerin, bu mazlum ve mustazaf halkın laneti üzerlerine olsun. Ben, doğma büyüme Diyarbakır'lıyım, Kürt oğlu Kürt'üm ve Müslüman'ım. Patlamadan önce de sürekli biz mağdur oluyorduk bugün de aynı şey geldi başımıza. Sadece biz Kürtler zarar görüyoruz."