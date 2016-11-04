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DİYARBAKIR'DA VATANDAŞTAN HAİN SALDIRIYA TEPKİ


DİYARBAKIR'DA VATANDAŞTAN HAİN SALDIRIYA TEPKİ
Tarih : 04 Kasım 2016, 16:45
Puan Ver : Diyarbakır'da Vatandaştan Hain Saldırıya Tepki(8/10)8


Merkez Bağlar ilçesinde sabah Aydın Arslan Bulvarı'nda Çevik Kuvvet  Şube Müdürlüğü binasına yakın bir noktada, PKK'lı teröristlerce bomba yüklü  aracın infilak ettirilmesi sonucu 2 polis şehit oldu, 6 kişi hayatını kaybetti,  100'ü aşkın kişi de yaralandı. Olay bölgesinde hasarı az olan esnaf, kendi imkanıyla iş yerini  onarırken, hasarı ağır olanlar ise tespit çalışmasını bekliyor. Evlerinin duvarları yıkılan bazı aileler, evlerinden çıkarttıkları eşyalarını araçlara  yükleyerek yakınlarının evlerine taşıdı. Öte yandan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler,  patlamanını olduğu yerde temizlik yapıyor.



Korkunç bir manzaraydı

Patlamada ev ve iş yerleri zarar gören vatandaşlar, terör örgütü  PKK'ya tepki gösterdi. Esnaf Ayetullah Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işçisinin  kendisini telefonla aradığını ve patlamadan dolayı dükkanın zarar gördüğünü  söylediğini belirtti. İş yerine geldiğinde vahim bir görüntü ile karşılaştığını dile getiren Tekin, "Korkunç bir manzaraydı, herkes şoktaydı. Ben de yaralılara yardımcı  olmaya çalıştım. Bir kadını molozların arasından çıkardık." dedi. PKK'lı teröristlerin sürekli sivilleri hedef aldığına işaret eden  Tekin, şöyle konuştu: "Allah'ın, peygamberlerin, meleklerin, bu mazlum ve mustazaf halkın  laneti üzerlerine olsun. Ben, doğma büyüme Diyarbakır'lıyım, Kürt oğlu Kürt'üm ve Müslüman'ım. Patlamadan önce de sürekli biz mağdur oluyorduk bugün de aynı şey geldi başımıza. Sadece biz Kürtler zarar görüyoruz."








Etiketler: Diyarbakır  Da  Vatandaştan  Hain  Saldırıya  Tepki    haber

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