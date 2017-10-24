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DİYARBAKIR'DA UZMAN ÇAVUŞUN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADIĞI ANLAR KAMERADA!


Diyarbakır'da Uzman Çavuşun Silahlı Saldırıya Uğradığı Anlar Kamerada!
Tarih : 24 Ekim 2017, 02:20
Puan Ver : Diyarbakır'da Uzman Çavuşun Silahlı Saldırıya Uğradığı Anlar Kamerada!(8/10)4

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde uzman çavuşun saldırıya uğradığı anın görüntüleri ortaya çıktı.

EVDEN İŞE GİDERKEN SALDIRIYA UĞRADI

Sabah saatlerinde evinden işe gitmek üzere çıkan Jandarma Uzman Çavuş B.D. silahlı saldırıya uğradı. Sırt ve başından aldığı kurşunlarla ağır yaralanan Uzman Çavuş B.D., ambulans ile Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SALDIRI ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Uzman çavuşun silahlı saldırıya uğradığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde uzman çavuşun evinden çıktığı ve aracının bagajına malzeme yerleştirdiği sırada silahlı saldırıya uğradığı görülüyor. Uzman çavuş, saldırıyla bir anda yere yığılıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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