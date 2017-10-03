DİYARBAKIR'DA UZMAN ÇAVUŞA HAİN PUSU! HASTANEDE ŞEHİT DÜŞTÜ
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde görevli Uzman Çavuş Mehmet Kızıl, sabah saatlerinde otomobilinden indiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan uzman çavuş şehit oldu.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde görevli Uzman Çavuş Mehmet Kızıl, sabah saatlerinde otomobilinden indiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar kaçarken, hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş kurtarılamayarak şehit düştü.
CADDEDE SALDIRIYA UĞRADI, HASTANEDE ŞEHİT DÜŞTÜ
Silvan'da bugün saat 09.45 sıralarında özel otomobiliyle Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi yakınlarına gelen Uzman Çavuş Mehmet Kızıl, araçtan indiği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İsabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Uzman Çavuş Kızıl, ambulansla Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Mehmet Kızıl, daha sonra Diyarbakır'a sevk edildi.
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen uzman çavuş Kızıl, kurtarılamayarak şehit düştü.
POLİS OPERASYON BAŞLATTI
Olayın meydana geldiği bölgede inceleme yapan polis, kaçan saldırgan ya da saldırgınların yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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