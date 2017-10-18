DİYARBAKIR'DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KEMAL KURKUT'U VURAN POLİS HAKKINDA SAVCI MÜEBBET İSTEDİ
Diyarbakır'da geçtiğimi Nevruz kutlamaları sırasında "dur" ihtarına uymadığı için Kemal Kurt isimli genci vurarak öldüren polis hakkında savcı müebbet hapis cezası istedi.
Diyarbakır'daki 21 Mart Nevruz kutlamaları sırasında, elinde bıçakla kaçarken, 'dur' ihtarına uymadığı iddiasıyla polis tarafından vurulan Kemal Kurkut'un ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame, 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
İddianamede, Kurkut'un ölmüne sebep olan, tutuksuz yargılan polis memuru Y.Ş'nin, 'Olası kasıtla adam öldürme' suçundan müebbet hapisle yargılanması istendi.
"DUR İHTARINA UYMADI, VURULDU"
Diyarbakır'da 21 Mart nevruz günü kutlamalara katılmak için Malatya'dan gelen üniversite öğrencisi Kemal Kurkut, elinde bıcakla kaçarken, polisin 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle vuruldu. Kemal Kurkut yaşamını yitirdi.SAVCI MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTEDİ
Kurkut'un ölümüyle ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. Diyarbakır 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddanameyi hazırlayan savcı, tutuksuz yargılanan polis memuru Y.Ş.'nin, 'Olası kastla adam öldürmek' suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanmasını istedi.
DİĞER POLİS MEMURU HAKKINDA TAKİPSİZLİK VERİLDİ
Soruşturma kapsamında diğer polis memuru O.M. hakkında ise, 'Olası kastla adam öldürmek' suçlamasının Kurkut'un vücudunda çıkan mermi çekirdeklerinin silahından çıkmaması gerekçe gösterilerek takipsizlik kararı verildi.
Kaynak: haberinburada
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