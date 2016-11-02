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DİYARBAKIR'DA ULAŞIM ÇİLESİ SONA ERDİ


DİYARBAKIR'DA ULAŞIM ÇİLESİ SONA ERDİ
Tarih : 02 Kasım 2016, 14:02
Puan Ver : Diyarbakır'da Ulaşım Çilesi Sona Erdi(9/10)11


 İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK)  ile Ankara Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla'nın görevlendirilmesinin ardından,  Diyarbakır'da vatandaşın ulaşım çilesi sona erdi.  Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ile DBP'li  Meclis Üyesi Fırat Anlı'nın tutuklanmasına tepki bahanesiyle, belediye  yönetimince 8 gündür ulaşım hizmetinin aksatılması ve vatandaşın yaşadığı  sıkıntı, Ankara Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla'nın bugün belediyedeki görevine  başlamasıyla son buldu.  Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletme Müdürlüğü garajı ile doğalgaz  Dolum İstasyonu'na çekilen otobüsler yolcu taşımaya başladı. 8 gündür mağdur olan  Diyarbakırlılar duraklarda uzun süre beklemekten kurtuldu.  Belediye yönetimince alınan karar ile belediye otobüsleri bugün  yolculara ücretsiz hizmet verecek.    Öte yandan, büyükşehir belediyesine ait ekiplerce kent genelinde  temizlik çalışmalarına başlandı.








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