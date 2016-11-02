

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Ankara Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla'nın görevlendirilmesinin ardından, Diyarbakır'da vatandaşın ulaşım çilesi sona erdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ile DBP'li Meclis Üyesi Fırat Anlı'nın tutuklanmasına tepki bahanesiyle, belediye yönetimince 8 gündür ulaşım hizmetinin aksatılması ve vatandaşın yaşadığı sıkıntı, Ankara Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla'nın bugün belediyedeki görevine başlamasıyla son buldu. Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletme Müdürlüğü garajı ile doğalgaz Dolum İstasyonu'na çekilen otobüsler yolcu taşımaya başladı. 8 gündür mağdur olan Diyarbakırlılar duraklarda uzun süre beklemekten kurtuldu. Belediye yönetimince alınan karar ile belediye otobüsleri bugün yolculara ücretsiz hizmet verecek. Öte yandan, büyükşehir belediyesine ait ekiplerce kent genelinde temizlik çalışmalarına başlandı.