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DİYARBAKIR'DA TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ YASAĞI GETİRİLDİ


DİYARBAKIR'DA TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ YASAĞI GETİRİLDİ
Tarih : 18 Ağustos 2016, 14:11
Puan Ver : Diyarbakır'da Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşü Yasağı Getirildi(0/10)


 Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 12. maddesine, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanun'un 11-m maddesine istinaden il merkezinde 15 Ağustos'tan itibaren açık alanlarda stant açma, çadır kurma, basın açıklamaları yapma, oturma eylemi, miting, her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin ikinci bir emre kadar yasaklandığı anımsatıldı.



Açıklamada, söz konusu yasaklama kararının 17 Ağustos itibari ile merkez ilçeler ve dış ilçeler dahil olmak üzere il genelinde uygulamaya konulduğu bildirildi.








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