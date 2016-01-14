

Diyarbakır'ın Çınar İlçesi'nde PKK'lı teröristler saat 23.45 sıralarında İlçe Emniyet Müdürlüğü binası ile yan tarafında bulunan emniyet lojmanlarına bomba yüklü araçla saldırı düzenledi. Binanın lojman girişinin de bulunduğu arka kısmında bomba yüklü aracı infilak ettiren PKK'lılar ardından roketatar ve uzun namlulu silahlarla ateş açtı. İlçede bulunan güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle çıkan çatışma yaklaşık 40 dakika sürdü.







39 KİŞİ YARALANDI







Bombalı aracın şiddetli patlamasında emniyet binası, lojmanlarda büyük hasar meydana gelirken, hemen bitişiğinde bulunan 2 katlı müstakil bir ev de çöktü. Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 39 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırının ardından Çınar'a Diyarbakır'dan polis, asker, ambulanslar, AFAD ve UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri emniyet binası ve lojmandaki yangını söndürürken, yaralılar ambulanslarla Diyarbakır'daki Asker Hastanesi, Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Saldırı nedeniyle kentteki hastanelerdeki doktorlar da acil olarak göreve çağırıldı.







KAHREDEN HABER... 1 POLİS ŞEHİT, 5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ.







DHA'nın geçtiği habere göre Çınar' da hayatını kaybedenlerin sayısı 6' ya yükseldi. Ölenler arasında 5 aylık bebek ile 1 ve 5 yaşlarında iki çocuk bulunuyor.







Saldırıda polis lojmanlarında aralarında 5 aylık bir bebeğin de bulunduğu 2 kişi ile yıkıntı meydana gelen evde 1 yaşındaki Ecrin Açıkgöz, 5 yaşındaki Sadık Efe Açıkgöz ile babaları Lokman Açıkgöz hayatını kaybetti. Lojmanda bir polis memurunun eşi ve bebeğinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.







Ekiplerin, polis lojmanlarında yaptığı arama kurtarma çalışmaları sırasında 1 kişinin daha cenazesine ulaştı. Lojmanlarında arama kurtarma çalışmaları sırasında cenazesi çıkartılan kişinin polis memuruna ait olduğu belirtildi... Bir polis memurunun şehit düşmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.







BİR POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU...







Başbakan Ahmet Davutoğlu, hain saldırıda 1 polisin şehit olduğu, 5 kişinin de hayatını kaybettiği bilgisini verdi.







JANDARMA KOMUTANLIĞI'NA DA ATEŞ AÇILDI







Bu sırada PKK'lılar ilçe çıkışında bulunan Çınar Jandarma Komutanlığı'na da uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Askerlerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Çınar'a sevk edilen güvenlik güçleri ilçe giriş ve çıkışlarını tutarken, geniş çaplı operasyonda başlattı.