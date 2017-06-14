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DİYARBAKIR'DA TERÖR OPERASYONU: 17 GÖZALTI


DİYARBAKIR'DA TERÖR OPERASYONU: 17 GÖZALTI
Tarih : 14 Haziran 2017, 12:28
Puan Ver : Diyarbakır'da Terör Operasyonu: 17 Gözaltı(7/10)6




Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri terör örgütü PKK'nın üst yapılanması olan KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.



Bazı adreslerde yapılan aramada 17 şüpheli yakalandı.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



 



kaynak:sabah










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