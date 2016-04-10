DİYARBAKIR'DA TERÖR OPERASYONU: 14 GÖZALTI
Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından terör örgütüne yönelik bazı adreslere operasyon yapıldı.
Sabah saat 05.00'de yapılan operasyonda, DBP yerel yönetimler ve KJA bürosu ile bazı evlerde arama yapıldı.
Diyarbakır'da, güvenlik kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonda, aralarında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Özgür Kadınlar Kongresi (KJA) üyelerinin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.
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