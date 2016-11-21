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diyarbakır'da şüpheli araç

DİYARBAKIR'DA ŞÜPHELİ ARAÇ

Merkez Kayapınar ilçesinde bombalı kamyonet olduğu ihbarı üzerine söz konusu araç durduruldu. Polis ekiplerince yapılan ilk incelemede araçta tespit edilen şüpheli paket fünyeyle patlatılırken, kamyonet detaylı inceleme için emniyete götürüldü

Tarih : 21 Kasım 2016, 17:39
Puan Ver : Diyarbakır'da Şüpheli Araç(10/10)9


Diyarbakır'da seyir halindeki kamyonette bomba  olduğu  ihbarı üzerine durdurulan araçtaki şüpheli paket, fünyeyle patlatıldı.  Kamyonet, detaylı inceleme için emniyete götürüldü.

Merkez Kayapınar ilçesinde seyir halindeki kamyonette bomba bulunduğu  yönündeki ihbarı değerlendiren güvenlik güçlerince söz konusu araç Fırat  Bulvarı'nda durduruldu.



Polis ekiplerince, yol trafiğe kapatılarak, çevrede güvenlik önlemi  alındı. Kamyonette yapılan ilk incelemenin ardından olay yerine bomba imha ekibi  ve çok sayıda polis sevk edildi. Dedektör köpeklerle yapılan incelemede arka  lastiklerin arasında tespit edilen şüpheli bir paket fünyeyle patlatıldı.



 



kaynak:milliyet








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