Merkez Kayapınar ilçesinde bombalı kamyonet olduğu ihbarı üzerine söz konusu araç durduruldu. Polis ekiplerince yapılan ilk incelemede araçta tespit edilen şüpheli paket fünyeyle patlatılırken, kamyonet detaylı inceleme için emniyete götürüldü



Diyarbakır'da seyir halindeki kamyonette bomba olduğu ihbarı üzerine durdurulan araçtaki şüpheli paket, fünyeyle patlatıldı. Kamyonet, detaylı inceleme için emniyete götürüldü.



Merkez Kayapınar ilçesinde seyir halindeki kamyonette bomba bulunduğu yönündeki ihbarı değerlendiren güvenlik güçlerince söz konusu araç Fırat Bulvarı'nda durduruldu.







Polis ekiplerince, yol trafiğe kapatılarak, çevrede güvenlik önlemi alındı. Kamyonette yapılan ilk incelemenin ardından olay yerine bomba imha ekibi ve çok sayıda polis sevk edildi. Dedektör köpeklerle yapılan incelemede arka lastiklerin arasında tespit edilen şüpheli bir paket fünyeyle patlatıldı.







kaynak:milliyet