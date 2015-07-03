

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, halkın huzuru ve Diyarbakır'ın güvenliği için güvenlik birimlerince yapılan çalışmaların yoğun olarak sürdürüldüğü belirtildi.



Açıklamada, “Bu kapsamda il genelinde yapılan önleyici çalışmalar ve Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen projeli faaliyetlerde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ilgili birimleri tarafından yapılan çalışmalarda 1 Ocak 2015-1 Temmuz 2015 tarihleri arasında (2015 yılı 6 aylık dönemde) 34 adet uzun namlulu silah, 604 adet tabanca, 170 adet av tüfeği, 47 adet kurusıkı tabanca, 12 bin 504 adet mermi, 1 adet askeri tip el bombası, 28 adet boru tipi el yapımı patlayıcı, 47 adet el yapımı patlayıcı, 29 adet molotofkokteyli, 230 adet havai fişek, 560 kilogram patlayıcı madde yapımında kullanılan amonyum nitrat ele geçirilmiştir.



Meydana gelen terör, asayiş, kaçakçılık gibi suçlarda İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımız tarafından yakalanan kişi sayısı 8 bin 239, tutuklanan kişi sayısı 757, serbest bırakılan kişi sayısı 7 bin 482 olarak gerçekleşmiştir. Halkımızın huzuru ve güvenliği için yapılan önleyici çalışmalar ve Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızın ilgili birimleri tarafından yürütülen projeli faaliyetler sonucunda ilimizde meydana gelmesi muhtemel olayların önüne geçilmesi ve işlenen suçların failleri ve suç unsurlarının yakalanarak adli işlemlerinin yapılması için bu tür çalışmalara kararlılıkla devam edilecektir” denildi.