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diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi !

DİYARBAKIR'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ !

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı 3 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.Silvan ilçesine bağlı Tekel, Mescit ve Konak mahallelerinde terör örgütü PKK yandaşları tarafından hendekler kazılarak...

Tarih : 03 Kasım 2015, 09:09
Puan Ver : Diyarbakır'da Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi !(8/10)6


Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı 3 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Silvan ilçesine bağlı Tekel, Mescit ve Konak mahallelerinde terör örgütü PKK yandaşları tarafından hendekler kazılarak, barikatlar kuruldu. Bunun üzerine harekete geçen İlçe Kaymakamlığı tarafından, hendeklerin kapatılması, barikatların yıkılması ve terör örgütü yandaşlarının yakalanması için operasyon düzenlenmesi amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Sokağa çıkma yasağı, polis araçlarından yapılan anonslarla vatandaşlara duyuruldu.








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