

Diyarbakır'da yüzü maskeli 4 şahıs girdikleri bir kıraathanede bulunan tombala makinasını ve yüklü miktarda parayı aldıktan sonra iki kişiye ateş etti, el yapımı patlayıcı atıp kaçtılar.



Vatandaşları yere yatıran şahıslar daha sonra tombala makinasını ve yüklü miktardaki paraya gasp edip el koydular. Bu sırada bir kişinin kendilerine tepki göstermesi üzerine şahıslar burada bulunan vatandaşların üzerine rastgele ateş edip ardından 2 adet el yapımı patlayıcı kıraathaneye atıp bölgeden kaçarak uzaklaştılar.