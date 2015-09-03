DİYARBAKIR'DA SİLAHLI BASKIN !
Diyarbakır'da yüzü maskeli 4 şahıs girdikleri bir kıraathanede bulunan tombala makinasını ve yüklü miktarda parayı aldıktan sonra iki kişiye ateş etti, el yapımı patlayıcı atıp kaçtılar.
Vatandaşları yere yatıran şahıslar daha sonra tombala makinasını ve yüklü miktardaki paraya gasp edip el koydular. Bu sırada bir kişinin kendilerine tepki göstermesi üzerine şahıslar burada bulunan vatandaşların üzerine rastgele ateş edip ardından 2 adet el yapımı patlayıcı kıraathaneye atıp bölgeden kaçarak uzaklaştılar.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar