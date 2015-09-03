O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

DİYARBAKIR'DA SİLAHLI BASKIN !


DİYARBAKIR'DA SİLAHLI BASKIN !
Tarih : 03 Eylül 2015, 09:11
Puan Ver : Diyarbakır'da Silahlı Baskın !(7/10)8


Diyarbakır'da yüzü maskeli 4 şahıs girdikleri bir kıraathanede bulunan tombala makinasını ve yüklü miktarda parayı aldıktan sonra iki kişiye ateş etti, el yapımı patlayıcı atıp kaçtılar.



Vatandaşları yere yatıran şahıslar daha sonra tombala makinasını ve yüklü miktardaki paraya gasp edip el koydular. Bu sırada bir kişinin kendilerine tepki göstermesi üzerine şahıslar burada bulunan vatandaşların üzerine rastgele ateş edip ardından 2 adet el yapımı patlayıcı kıraathaneye atıp bölgeden kaçarak uzaklaştılar.








Etiketler: Diyarbakır  Da  Silahlı  Baskın      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER