

Diyarbakır'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'nde patlama meydana geldi. Saldırının ardından çatışma çıktı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.







Bağlar'da ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, bildirildi.30'dan fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.







Saldırının bombalı araçla düzenlendiği belirtiliyor.