DİYARBAKIR'DA ŞİDDETLİ PATLAMA
Diyarbakır'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'nde patlama meydana geldi. Saldırının ardından çatışma çıktı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Bağlar'da ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, bildirildi.30'dan fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.
Saldırının bombalı araçla düzenlendiği belirtiliyor.
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