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DİYARBAKIR'DA ŞİDDETLİ PATLAMA


DİYARBAKIR'DA ŞİDDETLİ PATLAMA
Tarih : 04 Kasım 2016, 09:05
Puan Ver : Diyarbakır'da Şiddetli Patlama(8/10)10


Diyarbakır'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'nde patlama meydana geldi. Saldırının ardından çatışma çıktı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.



Bağlar'da ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, bildirildi.30'dan fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.



Saldırının bombalı araçla düzenlendiği belirtiliyor.








Etiketler: Diyarbakır  Da  Şiddetli  Patlama    haber

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