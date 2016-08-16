DİYARBAKIR'DA ŞEHİT SAYISI 8'E YÜKSELDİ, SALDIRIDA 10 TON PATLAYICI KULLANILMIŞ
Diyarbakır'da dün Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'na düzenlenen bomba yüklü araçla saldırıda ağır yaralanan temizlik işçisi Mehmet Kılıç, bugün yaşamını yitirdi. Şehit sayısı 8'e yükseldi.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi yakınlarında dün Şehit Emniyet Amiri Murat Uçar Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'na PKK'nın bombalı araçla düzenlediği ve 5 polisin şehit olduğu, 1'i polis çocuğu 2 sivilin yaşamını yitirdiği saldırıda ağır yaralanan temizlik işçisi Mehmet Kılıç, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi. Bu acı haberle birlikte terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi.
Yapılan ilk incelemede saldırıda kullanılan hafriyat kamyonunun Mardin'den gasp edildiği, olayda kullanılan patlayıcı miktarının 10 tondan fazla olduğu belirlendi.
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