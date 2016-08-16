

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi yakınlarında dün Şehit Emniyet Amiri Murat Uçar Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'na PKK'nın bombalı araçla düzenlediği ve 5 polisin şehit olduğu, 1'i polis çocuğu 2 sivilin yaşamını yitirdiği saldırıda ağır yaralanan temizlik işçisi Mehmet Kılıç, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi. Bu acı haberle birlikte terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi.







Yapılan ilk incelemede saldırıda kullanılan hafriyat kamyonunun Mardin'den gasp edildiği, olayda kullanılan patlayıcı miktarının 10 tondan fazla olduğu belirlendi.