Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde dün silahlı saldırıya uğrayan Jandarma Uzman Onbaşı Bilal Dicle, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Dün 07.00 sıralarında mesaiye gitmek üzere evinden çıktığı esnada, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Yaradanakul Caddesi Tekel Kooperatifi Filiz Apartmanı önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır şekilde yaralanarak, Dicle Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Onbaşı Bilal Dicle, yapılan müdahaleye rağmen bugün 15.30 dolaylarında kurtarılamayarak şehit olmuştur. Olayın faili veya faillerinin yakalanması amacıyla, Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma ve güvenlik güçlerimiz tarafından başlatılan operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Kaynak: haberinburada