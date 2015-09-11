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DİYARBAKIR'DA SALDIRI: 3 POLİS YARALI, 1 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ


DİYARBAKIR'DA SALDIRI: 3 POLİS YARALI, 1 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ
Tarih : 11 Eylül 2015, 11:08
Puan Ver : Diyarbakır'da Saldırı: 3 Polis Yaralı, 1 Sivil Yaşamını Yitirdi(5/10)7


Alınan bilgiye göre, Ofis semti Akkoyunlu Sokak'ta bir lokantada çorba içen polislere teröristlerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 polis ve lokantadaki 1 sivil yaralandı.aralılar ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Saldırıda ağır yaralanan Şeyhmus Sanır (22), tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı polis memurlarından birinin de durumunun ağır olduğu bildirildi.








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