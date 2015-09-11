

Alınan bilgiye göre, Ofis semti Akkoyunlu Sokak'ta bir lokantada çorba içen polislere teröristlerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 polis ve lokantadaki 1 sivil yaralandı.aralılar ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Saldırıda ağır yaralanan Şeyhmus Sanır (22), tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı polis memurlarından birinin de durumunun ağır olduğu bildirildi.