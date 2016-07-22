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diyarbakır'da polise silahlı saldırı

DİYARBAKIR'DA POLİSE SİLAHLI SALDIRI

Diyarbakır'da polis kontrol noktasında motosikletle seyir halinde olan 2 kişi tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Polisin anında karşılık vermesiyle kısa süreli yaşanan çatışmanın ardından kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Tarih : 22 Temmuz 2016, 16:51
Puan Ver : Diyarbakır'da Polise Silahlı Saldırı(8/10)5


Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi Batıkent Meydanı'nda bulunan polis kontrol noktasına bugün saat 15.10 sıralarında bölgeden motosiklet üzerinde geçen 2 kişi tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Polisin de anında karşılık vermesiyle kısa süreli bir çatışma yaşandı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, kaçan saldırganları yakalamak için kentte geniş çaplı operasyon başlatıldı.








Etiketler: Diyarbakır  Da  Polise  Silahlı  Saldırı    haber

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