DİYARBAKIR'DA POLİSE SİLAHLI SALDIRI: 3 POLİS YARALI
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde operasyon yapan güvenlik güçlerine terör örgütü PKK mensuplarınca ateş açılması sonucu 3 polis memuru yaralandı.
Merkez Sur ilçesi Fatih Paşa Mahallesinde sabah hendek kazan ve yol kesen teröristler ile uzantılarına müdahalede bulunan güvenlik güçlerine ve polis zırhlı aracına roketatarlı saldırı düzenlenmesinin ardından başlatılan operasyon sürüyor.
Operasyon sırasında Yıkıkkaya sokakta teröristlerce uzun namlulu silahla ateş açılması sonucu 3 polis memuru yaralandı.
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