DİYARBAKIR'DA POLİSE SALDIRI !
Diyarbakır'da devriye görevi yapan ekip aracına PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 3 polis memuru yaralandı.
Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin yakınlarında devriye gezen polis aracına terör örgütü PKK mensuplarınca silahla ateş açıldı.
Saldırıda 1'i ağır yaralanan 3 polis memuru, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
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