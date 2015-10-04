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DİYARBAKIR'DA POLİS ARACI DEVRİLDİ: 1 ŞEHİT


DİYARBAKIR'DA POLİS ARACI DEVRİLDİ: 1 ŞEHİT
Tarih : 04 Ekim 2015, 10:56
Puan Ver : Diyarbakır'da Polis Aracı Devrildi: 1 Şehit(0/10)


Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce sokağa çıkma yasağının başlatıldığı Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde güvenlik kuvvetleri tarafından başlatılan operasyona destek vermek amacıyla sabah saat 04.30 sıralarında takviye olarak giden özel harekat şubesine ait bir panzer kaza yapdı.


 


AA'nın haberine göre polisleri taşıyan zırhlı araç, tali yoldan  önüne çıkan, sürücüsü henüz belirlenemeyen 23 LF 296 plakalı kamyonetle  çarpışarak şarampole yuvarlandı.  Kazada bir polis memuru şehit oldu, 7'si polis 11 kişi yaralandı.







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