DİYARBAKIR'DA POLİS ARACI DEVRİLDİ: 1 ŞEHİT
Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce sokağa çıkma yasağının başlatıldığı Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde güvenlik kuvvetleri tarafından başlatılan operasyona destek vermek amacıyla sabah saat 04.30 sıralarında takviye olarak giden özel harekat şubesine ait bir panzer kaza yapdı.
AA'nın haberine göre polisleri taşıyan zırhlı araç, tali yoldan önüne çıkan, sürücüsü henüz belirlenemeyen 23 LF 296 plakalı kamyonetle çarpışarak şarampole yuvarlandı. Kazada bir polis memuru şehit oldu, 7'si polis 11 kişi yaralandı.
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