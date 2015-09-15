DİYARBAKIR'DA PKK'YA AİT 2 SIĞINAK BULUNDU
Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda PKK'ya ait 2 sığınak içinde çeşitli yaşam malzemeleri ve mühimmat ele geçirildi.
Diyarbakır Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Silvan İlçesi'nde 9- 12 Eylül tarihleri arasında PKK'ya yönelik operasyonlar düzenlediğini ve 2 sığınak ele geçirildiğini ayrıca Silvar'ın Demirkuyu Mahallesi'nde yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiği açıkladı.
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