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diyarbakır'da pkk'ya ait 2 sığınak bulundu

DİYARBAKIR'DA PKK'YA AİT 2 SIĞINAK BULUNDU

Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda PKK'ya ait 2 sığınak içinde çeşitli yaşam malzemeleri ve mühimmat ele geçirildi.

Tarih : 15 Eylül 2015, 12:57
Puan Ver : Diyarbakır'da Pkk'ya Ait 2 Sığınak Bulundu(7/10)7


Diyarbakır Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Silvan İlçesi'nde 9- 12 Eylül tarihleri arasında PKK'ya yönelik operasyonlar düzenlediğini ve 2 sığınak ele geçirildiğini ayrıca Silvar'ın Demirkuyu Mahallesi'nde yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiği açıkladı.








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