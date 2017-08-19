Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde, terör örgütü PKK tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Şans eseri, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Diyarbakır'ın ilçesi Sur'da terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Yolda meydana gelen patlama sırasında araçların geçmemesi faciayı önledi.

PATLAMA SESİ SUR İLÇE MERKEZİNDEN DE DUYULDU

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre, Diyarbakır Merkez Sur İlçesi'ne bağlı Karabaş Köyü yolu üzerinde, terör örgütü PKK tarafından yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Meydana gelen şiddetli patlamanın sesi Sur İlçesi'nden de duyuldu.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Patlama sırasında yoldan araçların geçmemesi facianın önüne geçerken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Patlamanın etkisiyle yolda tahribat meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve asker sevk edildi. Köy yolu ile Bağıvar Köprüsü araç trafiğine kapatıldı. Uzman ekipler tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, polis helikopteri patlamanın meydana geldiği bölgede havadan güvenlik önlemi aldı. Bölgede ikinci bir bombanın olabilme ihtimaline karşı arama yapıldı. Tahrip olan yolun onarıldıktan sonra trafiğe açılacağı belirtildi.

Kaynak: haberinburada