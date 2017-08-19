Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!

Diyarbakır'da PKK'nın Yola Döşediği El Yapımı Patlayıcı İnfilak Etti!

DİYARBAKIR'DA PKK'NIN YOLA DÖŞEDİĞİ EL YAPIMI PATLAYICI İNFİLAK ETTİ!

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde, terör örgütü PKK tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Şans eseri, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Tarih : 19 Ağustos 2017, 21:50
Puan Ver : Diyarbakır'da Pkk'nın Yola Döşediği El Yapımı Patlayıcı İnfilak Etti!(8/10)4

Diyarbakır'ın ilçesi Sur'da terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Yolda meydana gelen patlama sırasında araçların geçmemesi faciayı önledi.

PATLAMA SESİ SUR İLÇE MERKEZİNDEN DE DUYULDU

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre, Diyarbakır Merkez Sur İlçesi'ne bağlı Karabaş Köyü yolu üzerinde, terör örgütü PKK tarafından yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Meydana gelen şiddetli patlamanın sesi Sur İlçesi'nden de duyuldu.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Patlama sırasında yoldan araçların geçmemesi facianın önüne geçerken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Patlamanın etkisiyle yolda tahribat meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve asker sevk edildi. Köy yolu ile Bağıvar Köprüsü araç trafiğine kapatıldı. Uzman ekipler tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, polis helikopteri patlamanın meydana geldiği bölgede havadan güvenlik önlemi aldı. Bölgede ikinci bir bombanın olabilme ihtimaline karşı arama yapıldı. Tahrip olan yolun onarıldıktan sonra trafiğe açılacağı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Diyarbakır  Da  Pkk  Nın  Yola  Döşediği  El  Yapımı  Patlayıcı  İnfilak  Etti  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER