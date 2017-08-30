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Diyarbakır'da PKK'nın Patlayıcı Deposu Bulundu

DİYARBAKIR'DA PKK'NIN PATLAYICI DEPOSU BULUNDU

Diyarbakır'da Dicle Nehri kenarında patlayıcı yapımında kullanılan 600 kilo amonyum nitrat destekli patlayıcı düzenekleri, toprağa gömülü 3 varil içerisinde bulundu.

Tarih : 30 Ağustos 2017, 15:10
Puan Ver : Diyarbakır'da Pkk'nın Patlayıcı Deposu Bulundu(7/10)3

Diyarbakır'da, Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler merkez Sur ilçesinde bulunan Dicle Nehri kenarında aldığı istihbarı çalışmalar sonucu patlayıcı yapımında kullanılan 600 kilo amonyum nitrat destekli patlayıcıyı düzeneklerini toprağa gömülü 3 varil içerisinde buldu. Bomba uzmanları tarafından titizlikle incelenen 600 kiloluk patlayıcının kontrollü imhası için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

600 KİLO AMONYUM NİTRAT ELE GEÇİRİLDİMerkez Sur ilçesinde bulunan Dicle Nehri kenarında teröristlerin eylem amaçlı kullanacağı patlayıcı istihbaratı üzerine Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgede çalışma başlattı. yapılan arama sonucu bölgede 3 varil içerisinde hazırlanan ve 600 kilo amonyum nitrat ile desteklenen patlayıcı düzenekleri tespit edildi.

BÖLGEYE BOMBA İMHA UZMANLARI GELDİ

Patlayıcıların bulunduğu bölge sabahın erken saatlerinden itibaren güvenlik çemberine alındı. Özel Harekat polisleri tarafından güvenlik çemberine alınan bölgeye zırhlı araçlar konuşlandırıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı noktaya gelen bomba imha uzmanları özel kıyafetlerini giyerek tespit edilen noktada çalışmalarına başladı.

Tespit edilen 3 varil içindeki patlayıcı titizlikle incelenirken, ayrıca zırhlı kepçede kazı çalışmalarını sürdürüyor. 200'er kilo içerisindeki 3 varil içindeki patlayıcıların kontrollü imhası için bölgede polisin ve bomba uzmanlarının çalışması sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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