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DİYARBAKIR'DA PKK'NIN BOMBA YÜKLÜ TRAKTÖRÜ ELE GEÇTİ


DİYARBAKIR'DA PKK'NIN BOMBA YÜKLÜ TRAKTÖRÜ ELE GEÇTİ
Tarih : 21 Mayıs 2016, 14:02
Puan Ver : Diyarbakır'da Pkk'nın Bomba Yüklü Traktörü Ele Geçti(7/10)6


Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinin kırsal kesiminde bugün PKK'lı teröristler tarafından bomba yüklü bir traktörü belirleyen, güvenlik güçleri operasyon yaptı. Nereye ve hlangi eyleme götürüldüğü henüz bilinmeyen traktörün ele geçirilmesi sırasında güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 1 PKK'lı da öldürüldü.



Jandarmanın bölgede operasyonlarını sürdürürken, traktördeki bomba da kontrollü olarak patlatılarak imha edildi.








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