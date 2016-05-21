DİYARBAKIR'DA PKK'NIN BOMBA YÜKLÜ TRAKTÖRÜ ELE GEÇTİ
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinin kırsal kesiminde bugün PKK'lı teröristler tarafından bomba yüklü bir traktörü belirleyen, güvenlik güçleri operasyon yaptı. Nereye ve hlangi eyleme götürüldüğü henüz bilinmeyen traktörün ele geçirilmesi sırasında güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 1 PKK'lı da öldürüldü.
Jandarmanın bölgede operasyonlarını sürdürürken, traktördeki bomba da kontrollü olarak patlatılarak imha edildi.
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