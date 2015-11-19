O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

diyarbakır'da pkk'lılardan polise bombalı saldırı

DİYARBAKIR'DA PKK'LILARDAN POLİSE BOMBALI SALDIRI

Diyarbakır'da PKK'lılar rögara tuzakladıkları bombayı zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirdi. Patlamanın polis aracının geçişinden saniyeler sonra yaşanması nedeniyle saldırıda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Tarih : 19 Kasım 2015, 09:40
Puan Ver : Diyarbakır'da Pkk'lılardan Polise Bombalı Saldırı(8.3/10)12


Diyarbakır'ın merkez Yenişehir İlçesi Sezai Karakoç Bulvarı üzerinde PKK'lılar, saat 22.45 sıralarında zırhlı polis aracının geçişi sırasında önceden rögara döşedikleri bombayı patlatarak saldırı düzenledi. Saldırı Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Şehitlik Polis Merkezi'ne yaklaşık 150 metre mesafede meydana geldi. PKK'lılar cadde üzerinde bulunan rögara tuzakladıkları bombayı zırhlı polis aracının geçişi sırasında uzaktan kumanda ile infilak ettirdi. Patlamanın polis aracının geçişinden saniyeler sonra yaşanması nedeniyle saldırıda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Tahrip gücü yüksek bombanın patlaması nedeniyle cadde üzerinde çukur oluşurken, çevre binaların camları kırıldı. Polis, bombalı saldırının gerçekleştiği caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak, geniş çaplı inceleme başlattı. Saldırıyı düzenleyen PKK'lıları yakalamak için operasyonlar sürüyor.








Etiketler: Diyarbakır  Da  Pkk  Lılardan  Polise  Bombalı  Saldırı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER