Diyarbakır'da PKK'lılar rögara tuzakladıkları bombayı zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirdi. Patlamanın polis aracının geçişinden saniyeler sonra yaşanması nedeniyle saldırıda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.



Diyarbakır'ın merkez Yenişehir İlçesi Sezai Karakoç Bulvarı üzerinde PKK'lılar, saat 22.45 sıralarında zırhlı polis aracının geçişi sırasında önceden rögara döşedikleri bombayı patlatarak saldırı düzenledi. Saldırı Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Şehitlik Polis Merkezi'ne yaklaşık 150 metre mesafede meydana geldi. PKK'lılar cadde üzerinde bulunan rögara tuzakladıkları bombayı zırhlı polis aracının geçişi sırasında uzaktan kumanda ile infilak ettirdi. Patlamanın polis aracının geçişinden saniyeler sonra yaşanması nedeniyle saldırıda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Tahrip gücü yüksek bombanın patlaması nedeniyle cadde üzerinde çukur oluşurken, çevre binaların camları kırıldı. Polis, bombalı saldırının gerçekleştiği caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak, geniş çaplı inceleme başlattı. Saldırıyı düzenleyen PKK'lıları yakalamak için operasyonlar sürüyor.