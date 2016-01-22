

Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi Lezgin Avcı Caddesi'nde bulunan Çelebi Eser Ortaokulu'nda bu sabah öğrenciler karnelerini almak için okul bahçesinde beklediği sırada PKK'lı teröristler okul bahçesine duvarın arka tarafından el yapımı patlayıcı attı. Saat 08.24'de atılan patlayıcının şiddetli bir şekilde infilak etmesi sonucu, bahçede yakında bulunan öğrencilerden 5'i yaralanırken, okulun bazı camları da kırıldı.Patlama nedeniyle büyük panik yaşayan öğrenciler, okul bahçesinden dışarıya kaçmaya çalıştı. Haber verilen 112 acil servis ekipleri gelene kadar yaralı öğrencilere ilk müdahale öğretmenleri tarafından yapıldı.Yaralı çocuklar ambulansla Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Patlamadan bir süre sonra okuldaki çocukları karneleri dağıtıldı.